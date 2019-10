Presentata la Savino Del Bene 2019-20

La grande attesa per il campionato al via questo week end e la grande passione di un'intera città, Scandicci, hanno accompagnato la presentazione della Savino Del Bene 2019-2020 e di tutte le squadre del Savino Del Bene Volley Project, progetto giovanile della società fiorentina.

La consueta serata di presentazione, condotta anche questo anno dagli speaker Giuseppe Baratta e Daniele Fallani, si è svolta sul palco dell'auditorium del Centro Rogers, nel comune dell'hinterland fiorentino. Un palco su cui, a coppie, le giocatrice della prima squadra hanno accompagnato le giovani del settore giovanile.

Oltre alle giocatrici della prima squadra, tutte presenti, tranne la messicana Bricio, impegnata con la sua Nazionale, sul palco si sono alternati gli interventi dell'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Sandro Fallani e dall'assessore allo sport Ivana Palomba, dello staff tecnico guidato dal coach Marco Mencarelli e dal vice coach Marco Bracci e dello staff medico.

A concludere la presentazione sono state le parole dell'ambizioso presidente Nocentini, che ha ricordato i sacrifici che le atlete fanno per giocare ad altissimo livello ed ha tracciato gli obiettivi di una stagione in cui vuole la Savino Del Bene protagonista su tutti e tre i fronti in cui sarà impegnata: Serie A1, CEV Champions League e Coppa Italia.

Fonte: Ufficio stampa

