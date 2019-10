Prevenzione, a Empoli parte 'Ottobre Rosa': il programma

È cominciato il ‘Mese Rosa’ dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, una campagna di sensibilizzazione forte, estesa, che abbraccia tutti, donne e uomini. Nell’Empolese Valdelsa prende vita il programma di iniziative realizzatae sul tema per la sesta edizione di ‘Ottobre Rosa – Prevenire per sconfiggere’, promossa e realizzata grazie all’associazione A.S.T.R.O. (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia), in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e con il Comune di Santa Croce S/Arno, allo scopo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.

Empoli ha già iniziato con l’illuminazione della statua che rappresenta la ‘Vittoria Alata’, in piazza della Vittoria, di colore rosa e si prosegue con le tante iniziative messe in campo.

PROGRAMMA - Da sabato 12 a mercoledì 30 ottobre – Nel Vicolo Santo Stefano sarà allestita la mostra fotografica ‘I’m not afraid’ del fotografo Leonardo Perugini, un progetto che nasce dall’incontro tra il fotografo Perugini e Francesca Cecconi, estetista, con l’obiettivo di raccontare come re-imparare a sentirsi belle possa essere un importante stimolo verso la guarigione per le donne durante la terapia oncologica. Carmela, Maria, Paola, Antonella, Lorella, Giada sono donne come molte altre donne, che si preparano seguendo i consigli di Francesca. Leonardo è dietro allo specchio a due vie, sotto un telo nero; fotografa le donne mentre si truccano e abbigliano. Sono consce della sua presenza ma, prese dal momento, dimenticano che dietro la loro immagine riflessa si cela Leonardo, lasciandogli catturare le espressioni più autentiche, le emozioni sincere, ed i gesti più intimi li vedremo in quegli scatti molto speciali che raccontano quella realtà.

Da lunedì 14 a lunedì 21 ottobre 2019 a Ponte a Elsa si svolgerà la PINKweek promossa dalla Palestra ESSE club: allenamento in rosa.

Gli appuntamenti proseguono poi mercoledì 16 ottobre 2019 alle 19 in piazza della Vittoria, al Bar Vittoria con un ‘Apericena Rosa’.

Sabato 19 ottobre 2019 alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti ci sarà il gazebo della associazione Astro con materiale informativo; alle 17 appuntamento con le Donne in Rosa e tutti i loro sostenitori per la passeggiata per le vie del centro storico. Nell’occasione, ai partecipanti sarà offerto il biglietto di ingresso omaggio per la visita ai Musei cittadini. Domenica 27 ottobre 2019 nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani, si terrà un concerto a sostegno di Astro ‘Ascolta la vita in Chiave di Vino’; lunedì 14 e lunedì 28 ottobre 2019, lunedì 11 e lunedì 25 novembre 2019 alle 21 – sala Convegno della Misericordia – Proiezione di films sul tema: Il Coraggio delle Donne. Inoltre, la Labor srl devolverà il 10% degli incassi dalla vendita di una spazzola biodegradabile ‘petalosa’.

Per tutto il mese di ottobre l’istituto ECOMEDICA di Empoli, Via Cherubini, 2, effettuerà una tariffa agevolata per screening mammografico preventivo alle donne socie di Astro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

