Puliamo il Mondo, volontari al Parco Urbano di Ponsacco

Sabato 12 Ottobre torna il tradizionale appuntamento con la campagna di Legambiente Puliamo il Mondo, che quest'anno presenterà un'importante novità organizzata dal Comune di Ponsacco.

Oltre alla pulizia delle zone del capoluogo, sarà organizzata la pulizia del lago del Parco Urbano, grazie alla preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco di Pisa e dei Vigili del Fuoco volontari di Ponsacco, di Geofor e delle Associazioni ambientaliste e di Protezione Civile Eliantus, Vab, Pubblica Assistenza e Misericordia di Ponsacco.

Alle ore 9.00 è previsto il ritrovo dei partecipanti in piazza Valli per la consegna dei kit e la suddivisione in squadre. Si parte con la pulizia dei quartieri del capoluogo e alle ore 11.15 spostamento al Parco Urbano dove inizieranno le operazioni di pulizia del Lago.

I cittadini sono invitati a partecipare.

Fonte: Ufficio stampa

