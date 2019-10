Rischio sicurezza per gli studenti a Ponte a Egola, Altini (FI) chiede conto all'amministrazione

La sicurezza dei nostri ragazzi dev’essere una priorità dell’Amministrazione Comunale.

I gruppi consiliari di Forza Italia, Lega e Cambiamenti hanno presentato, in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale, un’interpellanza al Sindaco perché si affronti il tema della sicurezza negli istituti scolastici , non solo all’interno ma anche all’esterno, nel caso specifico quello della scuola Media Buonarroti di Ponte a Egola ,dove i ragazzi sono costretti ad aspettare in strada il suono della campanella correndo rischi enormi dovuti al passaggio di veicoli pubblici e privati.

Già nella scorsa legislatura un gruppo di genitori si era rivolto al sindaco Gabbanini per segnalare lo stesso problema che evidentemente, a distanza di quasi un anno, non è stato risolto.

Ci auguriamo che dopo il prossimo Consiglio Comunale, quando verrà dibattuto l’argomento, venga definito un protocollo di sicurezza che metta al primo posto l’incolumità dei nostri ragazzi.

Michele Altini, consigliere comunale Forza Italia

Tutte le notizie di San Miniato