Rispetto e tolleranza, Erasmus Days nelle scuole di Certaldo

Un girotondo colorato nel segno dei valori del rispetto e della tolleranza, per sentirsi sempre più parte dell’Europa e di un mondo multiculturale. Con questo spirito si è svolto stamani un grande girotondo, cui hanno partecipato bambine e bambine delle scuole dell’Infanzia “Alice Sturiale” e “Bruno Ciari” in occasione degli ERASMUS DAYS 2019. L’Istituto Comprensivo di Certaldo aderisce infatti ai progetti Erasmus plus con il progetto “FRATS - For a respectful & tolerant school”, ovvero “per una scuola più tollerante e rispettosa delle differenze”, in partnership con altrettante scuole di Spagna, Francia, Lettonia, Lituania. Attività svolte ogni anno dalle scuole, vengono realizzate insieme o condivise via web con i partner, e mostrate all’esterno al termine dell’anno scolastico o in giornate simbolo come quella di oggi.

Stamani quindi, gli alunni, insieme alle loro insegnanti, al presidente del Consiglio di Istituto, al dirigente scolastico e all’amministrazione comunale, si sono dati appuntamento in piazza del Volontariato per cantare insieme e celebrare questa giornata europea. L’evento si chiamava “Many hands, just one heart – tante mani, un solo cuore” https://www.erasmusdays.eu/?_sft_event_date=11-octobre-2019

Luogo del girotondo è stato, non a caso, Piazza del Volontariato, una piazza rotonda all’interno di un area PEEP inaugurata nel 2007 ed al cui centro si erge la statua di Roberto Barni, simbolo della solidarietà, che raffigura due uomini che, abbracciandosi, riescono a sostenersi a vicenda sull’orlo del vuoto. L’evento si è tenuto a conclusione della settimana della Lettonia, ovvero settimana durante la quale le due scuole hanno lavorato sui diversi usi e costumi, Lettonia dove alcune insegnanti del Comprensivo certaldese si erano recate proprio lo scorso giugno, per l’incontro dei coordinatori del Progetto Erasmus + F.R.A.T.S.

Nei loro interventi, il dirigente scolastico Fiorenzo Li Volti, l’Assessore all’istruzione del Comune di Certaldo Benedetta Bagni e la insegnante Sabrina Iacoponi, hanno ricordato “L’importanza di fare progetti europei, per fare comprendere ai bambini la dimensione cosmopolita ed interculturale nella quale viviamo, ed educare ai valori del rispetto e della tolleranza, per crescere cittadini consapevoli e aperti alla complessità del mondo nel quale viviamo”. Negli interventi anche un caloroso ringraziamento ad insegnanti e famiglie per la collaborazione data alla realizzazione di questo e degli altri progetti scolastici.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

