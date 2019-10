Il Romito senz'acqua per 8 ore

Acque SpA comunica che per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Pontedera, mercoledì 16 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutta la frazione de Il Romito.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un servizio di fornitura idrica sostitutiva con autobotti che verranno posizionate:

• In via Cadorna, nel parcheggio di fronte alla scuola

• In via delle Colline per Legoli, nella piazzetta di fronte alla banca.

Una volta completato l’intervento saranno eseguiti dei flussaggi sulla rete idrica per attenuare i conseguenti fenomeni di torbidità, che potrebbero presentarsi comunque in parte ma che saranno destinati a scomparire nelle ore immediatamente successive ai lavori.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 17 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

