Salute, primo cammino della Chiocciola a Santa Maria a Monte

Si è svolto ieri il primo percorso del progetto promosso dal comune di Santa Maria a Monte, USL Toscana nord-ovest e SdS Alta Val di Cecina. Il progetto è realizzato, inoltre, con il contributo di Farmavaldera, la società partecipata dal Comune di SMAM, che gestisce la farmacia Comunale. “Un investimento in salute, perfettamente coerente con le nostre finalità - sottolinea il presidente di Farmavaldera Simone Chiaverini - perché camminare fa bene alla mente e al cuore. Un’opportunità, quella dei gruppi di cammino, per stare insieme agli altri, promuovendo la socialità e uno stile di vita più sano. Invitiamo i cittadini a trovare il tempo e ad aderire a questa bella iniziativa”.

«Il nostro obbiettivo come ente non è quello di curare le persone, ma di farle mantenere in salute – ha detto Patrizia Salvadori, presidente della SdS. – I partecipanti saranno monitorati nel tempo in alcuni dei loro valori generali, legati alla qualità della vita, grazie a specifici questionari che saranno somministrati, i cui dati saranno lavorati dalla Scuola S.Anna di Pisa».

Questo primo gruppo di cammino è partito dal Polo sanitario, procedendo per via delle Grazie, via Querce, via prataccio, via Lungomonte, costeggiando il Canale Usciana fino a Ponticelli per poi tornare in centro tramite via Costa.

“Il primo incontro ha visto la presenza di molte persone che hanno ben accolto questa iniziativa nata con lo scopo di migliorare la salute degli individui e trarre tutti i benefici che comporta fare movimento fisico – dichiara il Sindaco Ilaria Parrella. - In più è anche un’occasione per stare insieme e socializzare oltre a conoscere e godere della bellezza del Territorio”.

Gli itinerari sono stati segnati da apposita segnaletica e sono stati studiati in modo da essere facilmente accessibili da eventuali soccorsi e vicini alle abitazioni. I gruppi di cammino di volta in volta saranno guidati dalle associazioni che hanno aderito al progetto Verde Storia e La Chiocciola.

Il prossimo gruppo di cammino si svolgerà giovedì 17 ottobre alle ore 17:30 con partenza dal Polo sanitario.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte