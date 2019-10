Scuola di Anchione, inaugurata dopo i lavori di efficientamento energetico

Questa mattina alla presenza del Prefetto di Pistoia Emilia Zarrilli, del Presidente della Fondazione Caripit Luca Iozzelli, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Milani Lorenza Lorenzini, del vescovo di Pescia Monsignor Roberto Filippini, di Floriana Gesmundo del Commssariato di PS di Pescia, di Emilio Polidoro Comandante della Polizia Postale di Pistoia, del Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri Mario Tona, della Giunta, dei Consiglieri Comunali, dell’insegnante Patrizia Pellegirni e dei genitori abbiamo proceduto all’inaugurazione del fine lavori di efficientamento energetico della Scuola dell’infanzia Arcobaleno di Anchione.

Questa scuola, come le altre dislocate sul territorio rappresentano la volontà amministrativa di mantenere un presidio importante come quello della scuola nelle nostre frazioni.

Un chiaro esempio di questa linea di comportamento è questo edificio, che nel lontano 1995 è stato trasformato in una scuola dell’infanzia e resa nuovamente fruibile dai bambini, dopo una chiusura di qualche anno. Durante la precedente amministrazione questo plesso è stato interessato da lavori di adeguamento sismico (nell’anno scolastico 2016/2017) e oggi con questo ulteriore intervento si rende anche maggiormente adeguato dal punto di vista del risparmio energetico….

La Scuola dell’infanzia Arcobaleno è sempre stata un importante riferimento per il nostro territorio ed ha in passato avuto l’onere e l’onore di ospitare la quarta sezione, in un momento di forte crescita demografica, fino all’apertura della scuola dell’infanzia di Vione.

All’epoca, nonostante il Governo centrale avesse bloccato l’espansione di tale fascia di istruzione; si riuscì ad attivare un’ulteriore sezione “Pegaso”, così denominata perché il finanziamento e la conseguente copertura dei costi per i Docenti era a carico della Regione Toscana e dell’Amministrazione Comunale.

Questa scelta,a suo tempo permise di eliminare le “liste d’attesa” e garantire il servizio scolastico a tutti i bambini della fascia di età compresa fra i tre e i sei anni del Comune, che, come sapete, non è fascia di obbligo scolastico.

Oggi la scuola ospita numerosi alunni e noi ci adopereremo affinché questo importante risultato continui nel tempo e, se necessario, si espanda per migliorare l’offerta e far fronte a nuove e mutate esigenze.

L’intervento che inauguriamo oggi riguarda l’efficientamento energetico della scuola dell’Infanzia Arcobaleno di Anchione, che ha permesso molteplici interventi con l’esecuzione del cappotto termico sulle facciate, una nuova coibentazione del soffitto, la sostituzione degli infissi e l’ installazione di zanzariere nelle aule. Ma non finisce qui! Nelle prossime settimane si procederà all’installazione di un ulteriore gioco oltre ad una revisione di quelli presenti, il tutto per poter garantire una migliore fruibilità dell’area verde.

Tutte le notizie di Ponte Buggianese