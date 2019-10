Fiorentina, Nardella: "Mi batto contro lo stadio a Campi". La risposta di Fossi

Il nuovo stadio della Fiorentina fa discutere. Il progetto, ormai vociferato da più di dieci anni, sembra poter prendere forma col nuovo patron viola Rocco Commisso. A bisticciare stavolta sono stati Dario Nardella e Emiliano Fossi, sindaci rispettivamente di Firenze e Campi Bisenzio.

Tutto è partito dalle parole di Nardella, che, a margine di un sopralluogo al cantiere Tav, si è espresso sulla possibilità di uno stadio gigliato a Campi: "Non solo non solo non sono disponibile, ma mi batterò contro con tutte le forze che ho, come sindaco metropolitano e di Firenze. Non è campanilismo, perché mi sono battuto per molte questioni nella Metrocittà. Commisso? Sentito due giorni fa, quando torna Italia ci vediamo, leggo molte idiozie sul nostro rapporto".

Non è mancata la reazione da parte del suo omologo campigiano Fossi, che ha scritto su Facebook quanto segue: "Sono dichiarazioni sorprendenti da parte di chi guida la Città Metropolitana. Nessuno di noi lavora contro lo stadio a Firenze, non è una competizione tra sindaci ma un problema da risolvere insieme per il bene del nostro territorio. Noi ci siamo resi disponibili - quindi - per offrire alla nostra squadra di calcio e alla nuova società di Rocco Commisso l'opportunità di uno spazio adeguato per realizzare una struttura così importante in tempi rapidi e con grande beneficio per la Viola. Ci sono più opzioni e liberamente decideranno, come è giusto che sia".

Fossi ha aggiunto: "Certo la Fiorentina non può continuare nell’incertezza, sono anni che si parla dello stadio, società e tifosi non possono stare a aspettare ancora, noi abbiamo solo messo sul tavolo un’opportunità che garantisce tempi rapidi e spazi adeguati. Chi guida un territorio vasto e importante come la Città Metropolitana dovrebbe rifuggire tanto dal provincialismo quanto dal tifo: quella dello stadio non è una partita di calcio tra comuni limitrofi ma una grande opportunità per tutto il nostro territorio e per la Fiorentina, un patrimonio di tutti i tifosi".





