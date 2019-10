Stazione Foster, No Tav chiedono incontro con la Ministra. Soddisfatto l'OdA

Dopo l'incontro tra la ministra De Micheli con il sindaco di Firenze Nardella e il presidente della Regione Enrico Rossi per un sopralluogo alla stazione Foster, la Ministra si è impegnata a tornare di nuovo in Toscana entro la fine dell'anno per discutere con le parti sociali delle questioni infrastrutturali presenti nel Patto per lo sviluppo, sottoscritto dal presidente Enrico Rossi con i sindacati e le categorie economiche della regione.

Comitato No Tav: Stop ai cantieri

Il Comitato No Tav di Firenze ha manifestato contro il proseguimento dei cantieri del sotto-attraversamento Foster e si è radunato in piazza Tanucci.

Il Comitato No Tunnel TAV di Firenze immaginava già che la visita della Ministra dei Trasporti Paola De Micheli sarebbe stata la riedizione di tante altre visite ministeriali in cui si ripeteva la solita litania che i tunnel servirebbero al traffico dei pendolari. Il Comitato chiede ancora come mai non si vogliano realizzare in superficie gli stessi binari previsti dai tunnel; avremmo con un costo minimo e potremmo reinvestire quanto risparmiato in opere ferroviarie molto più utili.

Il Comitato comunque risponde subito alla disponibilità della De Micheli ad incontrare le associazioni ambientaliste e chiederà un incontro con i propri tecnici in cui ricordare ancora una volta i rischi ambientali dell’opera, le difficoltà di smaltimento delle terre di scavo e presentare l’ipotesi di realizzazione dei binari in superficie, cosa che consentirebbe una realizzazione veloce ed economica.

Stazione Foster, l'Ordine degli Architetti: “Completare un’opera essenziale per liberare i binari di superficie” “Siamo soddisfatti di apprendere che ci sia la volontà di far ripartire il cantiere quanto prima. La stazione Foster, in avanzato stato di realizzazione, è un tassello fondamentale di quel sistema multimodale tanto auspicato per allentare la morsa del traffico e spostare quote crescenti di utenti su efficienti mezzi di trasporto collettivo. Il sottoattraversamento ferroviario della linea AV, di cui la 'Foster' è componente sostanziale, consentirà di liberare i binari di superficie nel tratto urbano e di metterli ad esclusivo servizio dei treni quotidianamente utilizzati dai pendolari, evitando ritardi e disservizi legati all’interferenza tra convogli ad alta velocità e treni locali. La rete tranviaria, che ha registrato un enorme successo e che immaginiamo destinata ad una rapida estensione, deve necessariamente essere integrata sulle maggiori distanze da un sistema ferroviario moderno, capace di raccogliere e distribuire viaggiatori in modo diffuso e con passaggi frequenti. Treni con porte automatiche, facilmente accessibili, con frequenze di dieci minuti, fermate ogni chilometro, interconnesse alla rete tranviaria, in grado di connettere efficacemente territori e principali poli attrattori della città metropolitana. L’asse Pistoia-Prato, la zona Empolese, il Mugello, il Valdarno, il Chianti, per la mole degli scambi, richiedono moderni ed efficienti servizi di trasporto pubblico su ferro. Obiettivo che può essere raggiunto solo decongestionando e razionalizzando il nodo fiorentino. Questo è il principale vantaggio atteso dalla realizzazione del sottoattraversamento e della stazione Foster, non soltanto la riduzione del tempo di percorrenza sulla tratta AV. Certamente la futura presenza di una stazione passante metterà Firenze nelle migliori condizioni per evitare lo scavalcamento da parte di numerosi convogli, tentati da evitare i tempi della fermata in una stazione di testa come Santa Maria Novella. Ribadiamo che la nuova stazione AV debba essere un'opportunità di crescita per una parte del tessuto urbano di Firenze, trovando un giusto collegamento con il quartiere, con il polo fieristico della Fortezza e con la stazione di Santa Maria Novella”.

