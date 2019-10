Stoccaggio illegale di rifiuti metallici a Castelfiorentino, denunciato

Stoccava rifiuti metallici in un terreno a Grignana di Castelfiorentino e da tempo andava avanti quest'attività in un'area di 1.480 mq. Secondo quanto appreso dai carabinieri forestali l'italiano denunciato sceglieva i pezzi, si presume per trarne profitto. L'operazione degli scorsi giorni ha portato al sequestro penale probatorio dell'area, dei rifiuti e del motocarro con il quale venivano scaricati i materiali. Le indagini dei militari erano partite sin dal mese di agosto, con sopralluoghi e informazioni carpite in loco.

