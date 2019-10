Torna il Florence Guitar Festival: un’edizione completamente rinnovata

Torna il Florence Guitar Festival 2019, in un’edizione completamente rinnovata organizzato dal Centro Studi Musica & Arte sotto la direzione di Stefania di Blasio. Anche quest’anno la manifestazione è stata inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina. Una seconda edizione dedicata interamente alla chitarra classica, non solo solistica ma anche in ensemble, sotto la direzione artistica di Ganesh Del Vescovo, chitarrista e compositore, allievo del maestro Alvaro Company e musicista di fama internazionale. Quest’anno a differenza della prima edizione il festival si svolgerà in un sola location, la Sala Vanni in Piazza del Carmine a Firenze nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 2019. “Siamo orgogliosi di promuovere nuovamente questa manifestazione dedicata alla chitarra - spiega il direttore del Centro Studi Musica & Arte Stefania Di Blasio -strumento estremamente importante e diffuso, ma purtroppo poco presente nelle programmazioni di eventi musicali. Non sarà solo un festival musicale, ma vogliamo rendere omaggio anche allo strumento in sé tramite una mostra di liuteria con i più grandi maestri liutai italiani” Molte le novità di questa edizione a partire dai grandi musicisti come Ganesh Del Vescovo, Flavio Cucchi e Christian Saggese che l’animeranno. Se da una parte c’è il successo sui più grandi palcoscenici internazionali, dall’altra c’è il talento dei giovani e giovanissimi chitarristi. Due le iniziative che animeranno questa edizione il concorso Florence Guitar Competition con varie categorie per solisti minorenni e senza limiti d’età nonché per ensemble con chitarra e la Rassegna musicaleGuitar and friends degli studenti delle Scuole Medie ad indirizzo musicale, dei Licei musicali e delle Scuole di Musica. “Quest’anno il festival è più articolato - spiega il direttore artistico del Festival il Maestro Ganesh del Vescovo. Molte altre novità di questa seconda edizione, come la mostra di liuteria che vedrà protagonisti insieme agli altri liutai anche Antonino Scandurra uno dei più famosi e apprezzati a livello internazionale.