Torna a Pistoia la Mostra dell'Ingegno, possibile esporre la propria opera

Si scaldano i motori per la "Mostra dell’Ingegno”, l’iniziativa organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord con l’associazione Ingegno dei Pistoiesi. Di biennio in biennio, la rassegna, che vide la luce nel 1999, si è affermata: e compie ora venti anni.

Anche stavolta brevetti ed idee innovative di aziende, privati cittadini e classi degli istituti di Lucca Pistoia e Prato troveranno una nuova occasione per raccontarsi al pubblico. Come sempre infatti chi ritenesse di aver idee innovative anche non coperte da tutela di legge potrà chiedere di partecipare all’esposizione: il regolamento e le relative specifiche possono essere scaricati dalla sezione apposita del sito dei giovani imprenditori ggi.confindustriatoscananord.it; le domande di iscrizione, che saranno valutate da una commissione tecnica in base a parametri espressi nel bando, dovranno pervenire entro e non oltre il 28 ottobre prossimo.

L'intento è quello di superare ogni volta il gradimento delle precedenti edizione (nel 2017 i visitatori della mostra furono oltre duemila).

Il Gruppo Giovani ha partecipato al bando Sviluppo e Cultura 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, risultando assegnatario dei fondi messi a budget, grazie ai quali è stata possibile la realizzazione dell’evento.

Intesa Sanpaolo, dal canto suo, contribuisce anche quest'anno alla mostra destinando importanti risorse.

“Si tratta di una bella festa delle idee – dice il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Toscana Nord Davide Trane – che ci fa piacere offrire alla città: la risposta è sempre stata positiva, ed è uno sforzo organizzativo che compiamo volentieri, cercando di cambiare ogni volta location e allestimenti. Del resto, le idee originali meritano un'originale vetrina. Per noi è un lavoro di gruppo: voglio da subito ringraziare colleghi e amici, a iniziare da Alessandro Scalise, che coordina i lavori per l'allestimento della mostra”.

Proprio per improntare alla cifra della novità la mostra, quest'anno l'esposizione avverrà all’interno della Biblioteca San Giorgio, in un percorso che si snoderà lungo i tavoli e gli scaffali in cui i giovani studenti impegnano quotidianamente le loro menti.

La mostra, che si avvale del supporto di Tecnosistemi e di Macoev, sarà aperta dal 18 al 23 di novembre.

Fonte: CTN - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia