Ufficio postale in via Centostelle, raccolte 3mila firme contro la chiusura

“Un incontro utile e rassicurante, il percorso di chiusura della filiale non è assolutamente definito! Nonostante i programmi di Poste italiane, per la dismissione occorre un’intesa con il Comune -ha reso noto il Capogruppo regionale Paolo Marcheschi (Fdi), che stamani ha incontrato il responsabile delle Relazioni istituzionali territoriali del Centro-Nord di Poste Italiane- Ho appreso stamani che martedì 15 ottobre, Poste incontrerà il Comune di Firenze per trovare un’intesa. Martedì, consegnerò al Sindaco le oltre 3.000 firme raccolte, così il Comune avrà più forza nel dare voce alla protesta del quartiere di Campo di Marte. Poste Italiane deve comprendere l’importanza di tutelare un servizio così importante per i cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa

