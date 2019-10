Us Limite e Capraia, consegnata a Coverciano la medaglia di 'Scuola calcio d'Elite'

Venerdì 4 ottobre, presso il Museo del Calcio di Coverciano, si è tenuta la premiazione per le società che hanno ottenuto lo status di SCUOLA CALCIO D'ELITE per la scorsa stagione, 2018/2019.

Per la prima volta nella sua quasi centenaria storia, iniziata nel 1920, l'Us Limite e Capraia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, grazie a un incessante lavoro, impegno e tanti sforzi da parte di tutti i componenti della società per costruire una realtà di livello riconosciuta come punto di riferimento in tutto il circondario Empolese-Valdelsa per gli investimenti nella qualità del settore giovanile.

La qualifica di Scuola Calcio Elite, infatti, è legata a specifici requisiti che le società hanno l'obbligo di rispettare, sia per la parte tecnica, con istruttori qualificati CONI/FIGC, sia per impegni nella formazione e educazione dei giovani. Inoltre, devono disporre di un impianto sportivo e attrezzature idonee per l'insegnamento del calcio, avere un determinato rapporto istruttore/allievi non inferiore a una certa percentuale, sviluppare progetti sociali sul territorio, anche con le scuole, come l'Us Limite sta facendo per promuovere la pratica calcistica responsabile e veicolarne i valori fondamentali.

La dirigenza esprime grande soddisfazione, come dichiara il vicepresidente Alessio Michelucci:

"Siamo veramente molto soddisfatti di questo traguardo per la società, che lo ha raggiunto per la prima volta nella sua lunga storia che ormai si avvicina quasi a cento anni. Ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie di risultati importanti che vogliamo raggiungere. Non bisogna però adagiarsi e dobbiamo continuare a lavorare per portare avanti i nostri valori e far crescere al meglio i nostri ragazzi".

Fonte: US Capraia e Limite

