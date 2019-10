Fra quattro mura, il teatro in carcere in scena a Sollicciano

Il progetto Teatro carcere ha consentito anche per questa stagione teatrale la realizzazione del laboratorio e dello spettacolo Fra quattro mura, libero adattamento da “La casa di Bernarda Alba” di Federico Garcia Lorca. Il corso è stato curato dalle operatrici della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro Maria Teresa Delogu e Rossella Parrucci, che hanno curato anche la regia dello spettacolo.

Mercoledì 13 dicembre alle 21.00 Fra quattro mura andrà in scena alla casa circondariale di Sollicciano

Il dramma, nella sua versione originale, racconta del potere tirannico della madre (Bernarda Alba), che impone alle cinque figlie femmine un lutto di otto anni dopo la morte del padre; un potere simboleggiato dal bastone che Bernarda tiene tra le mani. Il personaggio non è un’invenzione letteraria, ma si ispira a quello di una vedova effettivamente vissuta nei pressi di Granada, che teneva prigioniere le proprie figlie a Firenze.

Non è difficile immaginare che uno degli aspetti più laceranti della detenzione sia il dover fare i conti con la cessazione di una vita amorosa, affettiva, emotiva, sessuale e di relazione. Spesso questa lacerazione dà l’avvio a tentativi di cucitura, ricucitura, tessitura di rapporti (a volte più idealizzati che concreti) che rendano più sopportabile il tempo della clausura e soprattutto facciano da sostegno al sogno di una costruzione di un futuro, di una famiglia, di un destino non di abbandono. Questi aspetti prendono sovente la forma della presenza ( o lamentata assenza) di un compagno, un marito , un fidanzato; a volte relegato nel passato, a volte cercato nell’ambiente del carcere, a volte irrimediabilmente rimpianto, a volte infine costruito con la fantasia, magari a partire da un modello autentico, ma più forma desiderata che autentica. Un insieme di spinte e pulsioni umane che in un ambiente rinchiuso vanno oltre la semplice presenza di qualcuno che condivida un percorso di vita, ma che vanno a simboleggiare aspetti peculiari che aiutano a riflettere su questa difficile condizione.

Questo insieme di considerazioni ci ha spinto ad attraversare le situazioni proposte dalla vicenda narrata da G. Lorca, ne “La casa di Bernarda Alba”, dove due sono i punti-chiave intorno a cui ruota la tragedia: la figura della Madre-Tiranna, (Bernarda Alba) e un evanescente promesso sposo della figlia primogenita di cui, data la condizione di “detenzione” in cui si trovano le figlie, tutte sono innamorate di un amore che è essenzialmente proiezione di una libertà agognata ma mai conquistata.

Il Teatro carcere è un progetto sostenuto con convinzione dalla Regione Toscana che, fra le prime in Italia e in Europa, si è distinta nel credere che il teatro – e più in generale, tutte le forme artistiche e creative – possano svolgere una importante funzione di riassetto civile e sociale nel complesso rapporto fra la detenzione e la cittadinanza.

Giallo Mare Minimal Teatro dopo la chiusura della casa circondariale di Empoli, dove per anni aveva lavorato con le detenute, ha proseguito il suo impegno con le donne della casa circondariale di Sollicciano a Firenze.

Per assistere alla performance è però necessario prenotarsi entro giovedì 17 ottobre

inviando mail a info@giallomare.it oppure tramite Whatsapp al 335-5945440 indicando:

cognome, nome, luogo e data di nascita e allegare fotografia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità.

I dati devono essere chiaramente visibili.

L’ingresso del pubblico è previsto per le ore 20.00, è necessario portare con sé un documento di identità.

Non è consentito l’ingresso al carcere di alcun cellulare, tablet, pc, o altro di analogo.

I posti sono limitati, pertanto si prega di prenotarsi se si è ragionevolmente certi di poter partecipare, onde non precludere ad altri la possibilità di assistere allo spettacolo.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

