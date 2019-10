Piccola turista operata al Meyer, intervento chirurgico in teleconsulenza

Ha funzionato perfettamente la teleconsulenza tra l’Azienda USL Toscana nord ovest e l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, usata per la prima volta mercoledì scorso 9 ottobre. E una piccola turista straniera, vittima di un incidente in mare all'Isola d'Elba, è stata operata tempestivamente dai chirurghi del Meyer che hanno potuto consultare, direttamente sui monitor della sala operatoria a Firenze, le radiografie della paziente, senza dover ripetere tutti gli esami.

La bambina dopo un incidente in mare era stata portata al pronto soccorso di Portoferraio dove è stata sottoposta ad esami ecografici e radiologici per accertarsi delle sue condizioni di salute. Per sottoporla ad un intervento che ne riducesse le fratture riportate, la bimba è stata trasferita in elicottero al Meyer e stabilizzata. Prima dell’operazione chirurgica, però, l’ospedale pediatrico ha richiesto le immagini degli accertamenti effettuati a Portoferraio.

I tecnici e i medici dell’Azienda hanno quindi attivato il sistema di teleconsulenza e, una volta inseriti i dati, il sistema ha automaticamente richiamato le immagini radiografiche e le ha rese disponibili subito sui monitor della sala operatoria del Meyer in tempo reale.

L'invio tempestivo delle immagini ha evitato una seconda esposizione radiologica alla paziente, che altrimenti avrebbe dovuto sottoporsi di nuovo alle indagini diagnostiche del caso, e ha ridotto i tempi di attesa consentendo l'intervento chirurgico nei tempi stabiliti.

Il sistema di teleconsulenza con il Meyer è stato così usato per la prima volta ed ha assolto pienamente ai suoi compiti.

L'ospedale di Portoferraio sarà il primo presidio ospedaliero dell'Azienda USL Toscana nord ovest a vedere pienamente attivato il sistema di teleconsulto pediatrico, che poi sarà progressivamente esteso anche agli altri dodici ospedali della Toscana nord ovest, a seguito di una convenzione firmata con il Meyer.

Dal luglio scorso, infatti, conclusa la fase sperimentale, l’ospedale dell’Elba è collegato con gli ospedali della rete aziendale e toscana. È attualmente in corso la formazione del personale per poi procedere con l’avvio effettivo dell’attività.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

