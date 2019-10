'Sacchi di Sabbia' apre la stagione 2019-2020 del Minimal Teatro di Empoli

Si alza il sipario martedì 15 ottobre, con il primo degli otto spettacoli, della rassegna Teatro contemporaneo. In scena History lesson part 1 and 2 ideazione e realizzazione Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, produzione dei Sacchi di Sabbia e Internet Festival, realtà aumentata a cura di Lajetée, disegni e animazioni Guido Bartoli, sound designer Davide Barbafiera

Uno spettacolo dove gli spettatori saranno invitati a relazionarsi alla scena anche grazie ad uno smartphone e una speciale app.

Un misterioso raggio alieno ha miniaturizzato i più importanti accadimenti della fine degli anni Sessanta: questi eventi, così rimpiccioliti, giacciono ora inerti, prigionieri di misteriosi libroni. Alcuni di questi hanno mantenuto la loro forza eversiva, altri sono diventati semplici giocattoli: lo spettatore/visitatore sfogliandoli, potrebbe scatenare il loro potere rivoluzionario e cambiare per sempre la storia.

Questo piccolo espediente fantascientifico è il pretesto per un viaggio nel tempo che i Sacchi di Sabbia intraprendono con la tecnica dei libri pop-up, qui declinata in forma interattiva: grazie infatti ad una app che ciascun visitatore potrà scaricare sul proprio device, sarà possibile accedere alla realtà aumentata, altrimenti invisibile.

Nasce così uno spettacolo emozionante, tecnologico e artigianale al tempo stesso, che ha il sapore di un antico percorso iniziatico.

La performance – la cui durata è circa 30 minuti - sarà fruita in piedi, da un numero limitato di spettatori.

Ogni spettatore dovrà essere munito del proprio dispositivo elettronico, con auricolare: senza non sarà possibile fruire pienamente dello spettacolo.

Orari degli spettacoli: 20.30, 21.30 e 22.00.

Per questo spettacolo l’ingresso è gratuito.

Martedì 15 ottobre ci sarà anche l’open day dei laboratori teatrali: alle 18.30 ci sarà la presentazione dei corsi per bambini e adolescenti, seguirà un aperitivo alle 20.00, e alle 21.30 presentazione del corso per adulti e della stagione teatrale 2019-2020.

Il laboratorio per adolescenti dagli 11 ai 17 anni sarà seguito da Carlo Salvador e si terrà il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 con saggio finale a conclusione del lavoro svolto.

Per gli adulti laboratorio condotto da Carlo Salvador e Tommaso Taddei il giovedì dalle 21.00 alle 23.00 per 70 ore di laboratorio e un saggio finale a fine corso.

Alle 20.00 sarà offerto a tutti un aperitivo.

Il programma del Teatro contemporaneo prosegue martedì 12 novembre con Il ballo di Irene Némirovskj, con Daria Paoletta, che firma lo spettacolo insieme Francesco Niccolini.

L’ospite – una questione privata, scritto da Oscar De Summa e portato in scena da Ciro Masella, nella doppia veste di regista e attore, e da Aleksandros Memetaj, va in scena giovedì 21 novembre.

I GogMagog offrono al Minimal mercoledì 4 dicembre l’anteprima nazionale di Appena sotto la superficie tranquilla delle cose, liberamente ispirato ai racconti e alle poesie di Raymond Carver, con Carlo Salvador e Cristina Abati, che ha curato anche la regia. La compagnia toscana è una presenza stabile al Minimal Teatro e senz’altro una delle realtà teatrali regionali più interessanti.

Giovedì 16 gennaio Patres con Dario Natale e Gianluca Vetromilo. Un’intensa pièce di questa formazione calabrese fra le più significative della nuova scena del Sud del paese.

Mercoledì 12 febbraio si presenta Antropolaroid, la fotografia di una famiglia siciliana, una polaroid umana che si snoda attraverso la voce e il corpo di Tindaro Granata, autore/attore coinvolto in importanti produzioni nazionali ed internazionali di grande successo anche critico.

Mercoledì 4 marzo Maze-Labirinto, una live performance di ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo.

Ultimo spettacolo giovedì 19 marzo Contrattempi con Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni.

La compagnia Trioche, dopo il successo dei precedenti spettacoli vuole ora riproporre un nuovo lavoro di comicità musicale.

Tutte le sere di spettacolo, escluso per il debutto il 15 ottobre, per Teatro contemporaneo il Minimal Teatro sarà aperto dalle 20.00 per l’apericena, biglietto spettacolo e apericena € 10; biglietto solo spettacolo € 8.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it. Si ricorda che è gradita la prenotazione.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli