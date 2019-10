Coppa Toscana Uisp, 15 società al via

Si comincia il 16 ottobre con le gare inaugurali della prima fase. Quindici società al via della manifestazione organizzata da Uisp Toscana Calcio, di cui sette appartenenti al Comitato Uisp Empoli Valdelsa. Le squadre che non si qualificheranno alla seconda fase della Coppa Toscana, proseguiranno la corsa in Coppa Granducato.

Si è svolto alcuni giorni fa a Campi Bisenzio il sorteggio dei nuovi gironi della Coppa Toscana UISP 2019-2020. La nuova edizione, presentata dal responsabile del settore Attività Calcio Regionale Federico Cocchini, vede ai nastri di partenza 15 formazioni appartenenti ai comitati territoriali Uisp Empoli Valdelsa, Siena, Pistoia, Prato, Pisa, Valdera e Garfagnana.

Ancora una volta fa la voce grossa il territorio empolese valdelsa che, dopo aver centrato le ultime tre edizioni con i successi del Gavena nel 2018 e la doppietta della Ferruzza nel 2017 e nel 2019, schiera una truppa di qualità composta da ben 7 formazioni: Ponzano, Lazzeretto, Ferruzza, Casa Culturale, Sesa, Real Isola e Cerbaie. La giornata inaugurale della prima fase, in programma il prossimo 16 ottobre 2019, rappresenta già la prima grande novità data dall’edizione che sta per cominciare.

Infatti, da quest'anno lo staff di Calcio Uisp Toscana ha deciso di dare il via alla manifestazione con circa un mese di anticipo rispetto alle scorse edizioni. Federico Cocchini ha annunciato che le squadre avranno la possibilità di disputare le gare anche al sabato. Per evitare sovrapposizioni di gare sarà quindi fondamentale il coordinamento e la fattiva collaborazione con i responsabili dei rispettivi comitati territoriali.

Dopo le necessarie raccomandazioni sull’obbligo, da parte di tutti gli atleti, di essere in possesso di certificazione medica d'idoneità per l'attività sportiva agonistica, e sulla presenza del defibrillatore nell’impianto di gioco, è stato effettuato il sorteggio delle 15 squadre partecipanti, distribuite in 5 gironi di tre squadre. La prima fase che si articolerà attraverso gara di sola andata avrà inizio, come detto, mercoledì 16 ottobre, con la seconda e la terza giornata rispettivamente in programma il 30 ottobre e il 13 novembre.

Al termine della prima fase, accederanno ai quarti di finale le prime 5 squadre di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde. Dopo la sosta invernale, l’andata dei quarti di finale avrà luogo il 22 gennaio 2020, mentre la finalissima andrà in scena, a scanso di particolari esigenze delle contendenti, sabato 21 marzo 2019.

Le squadre non classificatesi alla seconda fase di Coppa Toscana confluiranno nella Coppa Granducato.

La prima fase vede subito due derby “empolesi” nel girone C, dove si affronteranno Ponzano e Real Isola, e nel girone E dove i campioni in carica della Ferruzza di mister Mauro Parentini se la vedranno con la Sesa di Moreno Gaini.

Questi, nel dettaglio, i gironi fuoriusciti dal sorteggio. Si comincia, con le partite di debutto del 15-16 ottobre 2019

GIRONE A: CERBAIE, Phoenix (Prato), Capriola (Garfagnana).

GIRONE B: CASA CULTURALE, Usap (Siena), Mezzana (Prato).

GIRONE C: PONZANO, REAL ISOLA, Castelfranco (Valdera).

GIRONE D: LAZZERETTO, Slap ’74 (Pisa), Vico D’Elsa (Siena).

GIRONE E: FERRUZZA, SESA, Via Nuova (Pistoia).

Questa la giornata inaugurale:

GIR. A: LE CERBAIE-PHOENIX 16/10 21.30 STABBIA,CERRETO GUIDI

GIR. B: CASA CULTURALE-USAP 16/10 21.15 S.MINIATO BASSO

GIR. C: PONZANO-REAL ISOLA 15/10 21.30 MONTEBORO, EMPOLI

GIR. D: LAZZERETTO-SLAP’74 16/10 21.15 LAZZERETTO, CERRETO GUIDI

GIR. E: FERRUZZA SESA 16/10 21.15 CHIESINA UZZANESE

Fonte: Ufficio Stampa SdA Calcio UISP Empoli – Valdelsa

