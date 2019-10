Tartufo, ad Alba rincara del 20% in 7 giorni. San Miniato si attesta su prezzi più 'abbordabili'

Il prezzo del tartufo bianco aumenta del 20% in meno di una settimana e schizza a 300 euro all’etto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale, dove il 5 ottobre le prime quotazioni erano di appena 250 euro all’etto. Lo afferma un'analisi della Coldiretti nazionale.

"I valori sono ora leggermente superiori a quelli fatti segnare all’inizio dello scorso anno ma ancora lontani ai massimi toccati negli ultimi anni con i 350 euro nel 2013, i 500 euro nel 2012 e i 450 euro all’etto del 2017 per pezzature medie attorno ai 20 grammi", spiega una nota.

La città del Piemonte nota per il diamante della tavola è l'unica ad avere delle quotazioni in Italia stabilite dai produttori e dai gruppi di interesse del settore. Il prezzo si rifletterà anche sulle zone tartufigene toscane, come quella di San Miniato. Fino alla scorsa settimana le quotazioni locali all'ombra della Rocca federiciana si aggiravano sui 1.300 euro al kg per i pezzi sotto i 20 grammi, sui 1.800 per quelli intorno ai 70 g, per una media di 1.500 euro al kg. Questi prezzi risentono della stagione, della domanda e dell'offerta del tartufo. In avvicinamento alla Mostra Mercato di novembre, non si escludono rialzi o ribassi, anche se su livelli certamebnte più 'abbordabili' di quelli di Alba.

