Cerca funghi nel bosco e si perde, ritrovato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Massa Carrara, distaccamento di Aulla, sono intervenuti per la ricerca di un uomo di 51 anni che si era perso in un bosco nella Frazione di Treschietto del comune di Bagnone.

Il signore, alla ricerca di funghi, si è trovato in difficoltà nel bosco e non riuscendo a ritrovare la strada per il rientro ha allertato la sala operativa dei vigili del fuoco per chiedere aiuto.

Gli operatori vigili del fuoco TAS (Topografia Applicata al Soccorso) hanno dato indicazioni all'uomo su come comunicare le coordinate del punto dove si trovava alla sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Massa Carrara.

In questo modo il personale vigili del fuoco ha raggiunto l'uomo, accompagnandolo poi sulla strada da dove era arrivato.

