Avis Montespertoli, successo per la passeggiata a 6 zampe

Avis Montespertoli e il Comitato "Gruppo 6 Zampe" sono orgogliosi dell'ottima riuscita della passeggiata di Domenica 6 Ottobre. "Abbiamo avuto quasi 80 cani iscritti e trascorso una giornata indimenticabile insieme a loro" commenta il presidente di Avis Carlo Antichi. Il numero degli iscritti è sempre stato in crescendo sin dalla I° edizione, segno che la manifestazione ha ottenuto il meritato riconoscimento.

"Noi proprietari di cani vogliamo lanciare ad ogni passeggiata un messaggio a tutto il nostro territorio, e a tutti i nostri compaesani" afferma Eleonora Del Rosso presidente del Comitato "Gruppo 6 Zampe" in quest'ultima edizione, il messaggio è stato chiaro e ben evidenziato anche attraverso striscioni e locandine, combattiamo chi non raccoglie la cacca dei propri cani , una strada pulita non dipende dal servizio di pulizia, ma dall'educazione di noi proprietari, e dobbiamo capire che se vogliamo rispetto dobbiamo noi stessi dare rispetto.Vi aspettiamo il prossimo anno per una nuova camminata ed un nuovo messaggio.

Fonte: Avis Montespertoli

