Carenza di aule al Piccolomini di Siena, incontro tra sindacati e Provincia

Stamani si è svolto un incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL scuola, UIL scuola RUA e SNALS Confasal al Presidente della Provincia di Siena per discutere delle problematiche relative alla mancanza di aule all’Istituto Piccolomini di Siena.

“Esprimiamo soddisfazione - dichiara Anna Cassanelli, Segretaria Generale della FLC-CGIL di Siena - per l’impegno che il Presidente si è assunto oggi di risolvere il problema della mancanza di aule esploso al Piccolomini con l’inizio dell’anno scolastico. La problematica, però, è comune a molte scuole della nostra provincia”.

“Sono noti ormai a tutti, ad esempio, anche grazie alle proteste degli studenti - continua Cassanelli - i problemi del Monna Agnese e quelli strutturali dell’Istituto Bettino Ricasoli. Occorre, dunque, individuare soluzioni per risolvere l’emergenza nell’immediato e un piano di lungo periodo che metta al riparo le scuole da problematiche derivanti da edifici fatiscenti o comunque non adeguati ad accogliere i nostri ragazzi”.

“Apprezziamo l’impegno che il Presidente Franceschelli si è assunto con noi oggi - conclude la Segretaria - di individuare soluzioni per il breve e per il lungo periodo. Come organizzazioni sindacali vigileremo, insieme ai Dirigenti scolastici, al personale della scuola e agli studenti, che si stanno dimostrando maturi e consapevoli dei propri diritti, affinché le promesse fatte oggi non siano disattese”.

Fonte: Cgil Siena - Ufficio Stampa

