Casa della salute di Gambassi Terme, si insediano i 4 medici di famiglia

I quattro medici di famiglia del Comune di Gambassi Terme, dottor Pierfrancesco Petroni, dottoressa Marina Domenici, dottor Paolo Falaschi, dottoressa Elena Simona, si sono trasferiti da ieri mattina all’interno della Casa della Salute per svolgere la propria attività ambulatoriale a disposizione della popolazione residente nel territorio.

Saranno presenti settimanalmente nel seguente orario:

Dottor Pierfrancesco Petroni, lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dottoressa Marina Domenici, lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 19.00, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

Dottor Paolo Falaschi, lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, mercoledì dalle 18.00 alle 19.00, giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Dottoressa Elena Simona, martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00, mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30

"Il fatto che da ieri 14 ottobre 2019 i Medici di Famiglia siano attivi nella Casa della Salute – afferma il Sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti – porta a compimento le operazioni di trasferimento che si sono succedute in questi mesi. Finalmente la Casa della Salute diventa ufficialmente il punto di riferimento per tutti i cittadini per quanto riguarda la salute in tutte le sue accezioni, dalla medicina generale alla pediatria, dall’assistenza sociale alla presa in carico del paziente a livello territoriale con gli ambulatori specialistici, il tutto in un unico luogo situato proprio al centro del paese".

Grazie ad un intervento di ristrutturazione la Casa della Salute di Gambassi Terme, inaugurata i primi di giorni di agosto, si estende su una superficie complessiva a piano (primo e secondo) di circa 160 mq. In ciascun piano sono presenti quattro ambulatori, due di questi, al primo piano, sono dedicati all’attività dei medici di famiglia. Oltre a questi servizi sono presenti due sale di attesa, l’ufficio amministrativo, e l’ambulatorio prelievi. Al secondo piano invece si trova l’ambulatorio ostetrico-ginecologico, infermieristico, pediatrico a disposizione del pediatra territoriale e l’ufficio del servizio sociale.

