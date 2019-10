Bici, promozione e turismo: ecco Fucecchio Bike & Ride

Slow Travel Test fa tappa nella città di Montanelli: dal 18 al 20 ottobre ecco Fucecchio Bike & Ride, tre giorni di eventi con musica, spettacoli, incontri e soprattutto pedalate collettive. Pochi mesi dopo il Giro d'Italia, la bici torna protagonista e lo fa assieme al turismo e al divertimento.

Si parte il 18 al Nuovo Teatro Pacini col fondatore de L'Eroica Giancarlo Brocci e con la rappresentazione teatrale Bartali Eroe Silenzioso. Il 19 due pedalate libere, ovvero la Francigena Trail per Mtb e gravel e la Francigena Road per bici da strada; nel pomeriggio incontri con cicloviaggiatori e bikepackers. Il 20 invece è tempo di Romea Strata Trail tra il Montalbano e Vinci, sulle orme di Leonardo; inoltre Francigena per tutti, passeggiata e pedalata collettiva dal centro al Ponte Mediceo, infine festa grande con spettacoli e degustazioni a Fucecchio centro.

"Fucecchio risponde con partecipazione a questa manifestazione di storia, sport e cultura", ha detto l'assessore Daniele Cei, "abbiamo ancora portato massima attenzione al tema dei cammini. Il territorio si è sempre dimostrato sensibile al ciclismo, lo si è visto anche con la 'Cispiosa'. Spero sia la prima edizione di un festival di successo, vorrei si ripetesse".

Giancarlo Brunelli del circuito Slow Travel Fest ha aggiunto: "Fucecchio è il crocevia di strade storiche. La bici ha una forte connotazione culturale e Fucecchio in questo senso è una risorsa. Per ora c'è interesse, anche da fuori regione. La volontà è quella di promuovere un territorio anche dopo il festival".

Il circuito Slow Travel Fest è un progetto di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, patrocinato dalla Associazione Europea Vie Francigene. La parte fucecchiese è organizzata dalla Pro Loco con Ciclica, il patrocinio del Comune e la collaborazione di Bam Europa. Tutti gli eventi sono gratuiti (ma la prenotazione è consigliata) e sono consultabili sul sito ufficiale.

