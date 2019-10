LABirinti, il progetto per i minori della Valdinievole

Sono ancora aperte le iscrizioni alla cena per finanziare il progetto LABirinti – alla scoperta della Valdinievole, serata organizzata da il Gruppo Incontro cooperativa sociale e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, in programma dalle 20.30 di venerdì 18 ottobre all’Osteria del Gambero Rosso, via San Gennaro 3 – 51012 Collodi (Pescia – PT). Il progetto è rivolto a un gruppo di 12 minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni: 6 nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e altri 6 segnalati dal servizio tutela minorile della Società della Salute della Valdinievole che insieme alla Fondazione Collodi e al Comune di Ponte Buggianese collaborano con il Gruppo Incontro. Il progetto è in parte finanziato dalla Fondazione Caript attraverso il bando SOCIALMENTE.

Il costo della cena di finanziamento del progetto è di 25 euro per gli adulti e di 15 per i bambini. Durante la serata ci saranno animazioni per i bambini. Per informazioni e prenotazioni: 0573 50431 (Gruppo Incontro).

Fonte: Fondazione Nazionale C.Collodi - Ufficio Stampa

