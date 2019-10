Senza patente, senza assicurazione ma armato di coltello: denunciato

Senza patente e senza assicurazione per il motorino che stava guidando, oltretutto con addosso un coltello dalla lama a serramanico di 8,5 cm tenuto a portata di mano. Un 50enne è stato denunciato per guida senza patente e porto di armi od oggetti atti ad offendere dai carabinieri di Figline Valdarno nei pressi dell'outlet The Mall. L'uomo ha precedenti penali e di polizia, i reati contestati sono stati ripetuti nell'arco di un biennio, costituendo recidiva. Il motorino è stato posto sotto fermo amministrativo.

