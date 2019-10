Un Arcobaleno di Libri, appuntamento con Chiara Croccolo

Terzo incontro con l’autore in programma per Un arcobaleno di libri, rassegna promossa dalla Biblioteca Comunale di Santa Maria a Monte in collaborazione con l’Ass. VsVersus.

Venerdì 18 Ottobre alle ore 21.30 presso la Biblioteca di Via Carducci toccherà a Chiara Croccolo – scrittrice giovanissima – presentare il suo libro d’esordio. “L’essenza dell’essere” è un vero e proprio “zibaldone”: un libro fatto di poesie, pensieri, disegni, capaci di far emergere con sincerità, passione ed entusiasmo le emozioni nascoste che si celano dietro ogni persona.

La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

