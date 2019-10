Falcone, Borsellino, Bartali e i martiri di Fiesole: nuova toponomastica a Castelfiorentino

La giunta comunale di Castelfiorentino ha cambiato la toponomastica di alcuni luoghi simbolo della città. Lo ha scritto il sindaco Alessio Falorni in un post su Facebook. Oltre al già annunciato e rinnovato ponte sull'Elsa che sarà intitolato ai giudici uccisi dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dopo la fine dei lavori, un altro nome importante che arriverà in città sarà quello del ciclista Gino Bartali, a cui verrà intitolato il Parco Urbano di viale Roosevelt e via Imma Bandiera. Infine il cavalcaferrovia di via XXIV maggio sarà dedicato ai Martiri di Fiesole (Alberto La Rocca, Vittorio Marandola, Fulvio Sbarretti). I tre carabinieri il 12 agosto 1944 si consegnarono alle truppe tedesche a Fiesole per salvare dieci ostaggi e subito dopo furono fucilati.

