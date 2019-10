Concerto inaugurale della IX stagione dell’Orchestra di Ateneo di Pisa

Al via la IX stagione dell’Orchestra dell’Università di Pisa con il concerto inaugurale che si terrà martedì 22 ottobre alla 21,15 al Teatro Verdi di Pisa (Via Palestro, 40). Gli oltre sessanta musicisti diretti dal Maestro Manfred Giampietro eseguiranno Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 di Johannes Brahms. L’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, i biglietti possono essere ritirati da mercoledì 16 ottobre allo sportello informazioni del Teatro Verdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

