Dl clima, ecco la nota di lettura di Anci Toscana per i Comuni

È appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Clima. Anci Toscana ha predisposto una nota di lettura al provvedimento, che interessa anche diversi Comuni toscani.

Il Dl, che per il 2020 stanzia 115 milioni, prevede bonus mobilità, progetti per corsie preferenziali, per la forestazione e per bus ibridi o elettrici; le amministrazioni comunali interessate sono quelle oggetto di due procedure di infrazione comunitaria per quanto riguarda la qualità dell’aria (in Toscana sono 56, nelle aree di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca).

Modalità e termini per l’erogazione dei contributi saranno definite con Decreto del ministero dell’Ambiente.

In allegato la nota di lettura predisposta da Anci Toscana con tutti i particolari e la lista dei Comuni interessati

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Anci Toscana

Tutte le notizie di Firenze