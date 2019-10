Falso allarme per un pacco bomba in via Lulli a Firenze, tra le Cascine e il Mugnone. Sul posto, prima delle 14, sono stati chiamati i vigili del fuoco di Firenze, la polizia municipale per la chiusura della strada, la polizia e gli artificieri. L'area è stata messa in sicurezza e l'oggetto, una scatola di cartone contenente una lampada, si è rivelato privo di esplosivo.

