Individuate le grandi opere da realizzare nel 2020: ecco 3 milioni di euro

Il 2020 sarà un anno grandi opere per il territorio grevigiano. La giunta Sottani ha adottato il quadro degli interventi prevedendo di stanziare per il prossimo anno un importo che supera i 3milioni di euro. E’ corposo e trasversale il complesso degli investimenti che il Comune di Greve in Chianti realizzerà, in base al cronoprogramma coordinato dal responsabile dei Lavori Pubblici Gianfranco Ermini, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle comunità e di rendere il territorio sicuro e adeguato alle necessità e ai processi di cambiamento del tessuto sociale, educativo ed economico. Tanti e diversificati i settori ai quali l’amministrazione comunale dedicherà un’attenzione particolare. Le priorità individuate spaziano dal miglioramento di spazi e servizi legati all’edilizia scolastica alla riqualificazione di alcuni impianti sportivi, dalla realizzazione di interventi che mirano alla prevenzione del dissesto idrogeologico al potenziamento della sicurezza stradale.

Tra le opere più rilevanti pianificate dalla giunta, emergono la realizzazione della nuova mensa scolastica di Greve in Chianti, il nuovo centro di cottura, attrezzato e dotato di tutte le strumentazioni e gli impianti necessari alla preparazione dei cibi, e il restauro dell’impianto sportivo di Strada in Chianti che prevede un’operazione complessa di adeguamento alle nuove normative per le dimensioni del campo da gioco, oltre alla copertura del manto in erba sintetica, i sottoservizi e le recinzioni.

Quello dell’efficientamento energetico è un tema caro all’amministrazione comunale che ha deciso per il prossimo anno di sostituire tutti i corpi illuminanti presenti nel territorio. “Installeremo 2500 nuovi lampioni – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Stecchi – per usufruire dei vantaggi ambientali ed economici dei sistemi di illuminazione Led ad alta efficienza, necessaria ad abbattere i consumi energetici e ad avere fasci luminosi non inquinanti e in grado di garantire prestazioni sostenibili e alti livelli di visibilità. Da questa operazione riusciremo ad ottenere un risparmio di circa 150mila euro”.

Con gli stessi obiettivi saranno affidati entro il 2019 i lavori che interessano il progetto di efficientamento energetico del Palazzo comunale. “Procederemo con un’opera – prosegue l’assessore - che interviene su un edificio storico, le cui origini risalgono al 1800, con l’intento di sostituire e in alcuni casi restaurare gli infissi e le persiane”. Tra le opere in corso sono in dirittura di arrivo gli interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento, la messa in sicurezza e la riasfaltatura di numerosi tratti delle viabilità urbane ed extraurbane di tutto il territorio comunale, in special modo nelle aree decentrate e nelle frazioni. Nel 2020 arriverà anche una misura atta a contrastare il dissesto idrogeologico. Il Comune provvederà alla creazione di una cassa di espansione nell’area di San Polo in Chianti, a protezione degli abitanti e per contrastare un’eventuale esondazione degli affluenti dell’Ema. Saranno realizzati inoltre nuovi parcheggi al Passo dei Pecorai e a San Polo in Chianti e la risistemazione di piazza della Resistenza. Nel settore sportivo gli impianti di Greve e del Ferrone saranno al centro di opere di manutenzione straordinaria.

Fonte: Ufficio Stampa

