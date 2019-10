Il liceo Marconi accoglie studenti e genitori delle classi prime

Anche quest’anno il liceo di San Miniato si è attivato con un progetto specifico che ha coinvolto gli studenti delle classi prime ed i loro e genitori, per guidarli all’inizio del nuovo percorso. Prima dell’inizio delle lezioni, il 12 Settembre alle 17,30, si è tenuto un importante incontro con i genitori, mirato ad avviare l’alleanza educativa scuola-famiglia essenziale per una formazione efficace dei ragazzi. I genitori hanno risposto positivamente alla proposta, come dimostrano le percentuali di presenze costantemente in aumento negli anni, con punte dell’87% per alcune sezioni, ed una media generale del 74% .

Nei primi tre giorni di lezione, poi, i nuovi alunni sono stati accolti con attività che hanno favorito la socializzazione e la conoscenza dei vari regolamenti e della vita della scuola. Sono stati coinvolti nel progetto, diretto ed organizzato dalla prof.ssa Rosa Cinzia Cino, 19 docenti e 64 tutor, studenti delle classi seconde che sono stati precedentemente formati e che si sono impegnati con grande senso di responsabilità per mettere al servizio dei “primini” ciò che hanno imparato con le loro esperienze, e che hanno analizzato precedentemente con l’aiuto degli insegnanti.

Nel pomeriggio di martedì 15 Ottobre si è tenuto l’ultimo incontro con gli studenti tutor per una verifica del lavoro svolto e per raccogliere suggerimenti e nuove idee al fine di migliorare le attività. Ad ogni tutor è stato rilasciato un attestato di partecipazione . Il progetto mirato all’accoglienza è stato valutato molto positivamente da tutte le componenti coinvolte, studenti delle classi prime, genitori, docenti e tutor. Da segnalare anche l’aumento, negli anni, del numero dei tutor, che dimostra una verità spesso trascurata: i ragazzi, se opportunamente guidati, capiscono l’importanza di fare qualcosa di utile per gli altri, ed imparano a sentire la scuola come una realtà all’interno della quale essere protagonisti attivi, per crescere e poter diventare cittadini consapevoli ed attenti alle esigenze degli altri ed al bene comune.

Fonte: Liceo "G.Marconi" di San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato