Ottantenni dispersi trovati senza vita dopo incidente in dirupo

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia intorno alle ore 21.10 di ieri sera sono stati allertati dalla Polizia perché due persone, una coppia di 80 e 85 anni, non avevano fatto rientro a casa.

Le due persone nella mattinata si trovavano nella zona di Badia a Taona e i soccorritori sono confluiti in quella direzione.

Mentre si stavano effettuando le ricerche i soccorritori sono stati avvisati da alcuni conoscenti della coppia che la loro vettura era stata avvistata in Via Baggio e Poggione, loc. Pratopiano.

I Vigili del Fuoco insieme alla Polizia hanno raggiunto la zona dell'incidente constatando che la vettura era finita fuori strada in un dirupo per circa 15 metri, per poi terminare la sua corsa contro un albero.

L'uomo e la donna, che si trovavano ancora all'interno dell'auto, sono stati dichiarati privi di vita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto successivamente insieme al personale del soccorso alpino.

Dopo aver avuto l'autorizzazione alla rimozione delle salme, quest'ultime sono state recuperate e portate sulla strada dal personale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con quello del sast e messe a disposizione delle autorità giudiziarie.

