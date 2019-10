A 79 anni è morto Paolo Bonaiuti, fiorentino, ex deputato e senatore, fido braccio destro di Silvio Berlusconi. Bonaiuti è stato per tre governi guidati dall'ex Cavaliere sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Dopo essere stato eletto parlamentare per la quinta volta, dopo una vita in Forza Italia, segue Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano, tre anni dopo poi in Alternativa Popolare. Prima della carriera politica è stato giornalista per il Giorno di Milano, per la Radio Svizzera Italiana, per la Bbc e per il Messaggero di Roma, inviato ai vertici G7 e a eventi epocali come la caduta del muro di Berlino.

Il cordoglio del presidente Rossi

"Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Paolo Bonaiuti. Pur essendo su fronti politici molto distanti, in questi anni ne ho apprezzato la serietà e la professionalità". Questo il commento del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi alla notizia della morte di Paolo Bonaiuti, giornalista e storico portavoce di Silvio Berlusconi. "Alla famiglia e agli amici vanno le mie più sentite condoglianze e quelle dell'intera Giunta regionale".

Il messaggio di Mugnai e Marchetti (FI): "Persona di mite fermezza e incarnazione dei nostri valori fondanti"

Dichiarazione del Coordinatore regionale di Forza Italia Toscana on. Stefano Mugnai (Vicepresidente Gruppo Fi alla Camera) e del Capogruppo regionale toscano di Forza Italia Maurizio Marchetti

«Persona di mite fermezza, incarnazione dei valori fondanti di Forza Italia, oggi con la sua scomparsa Paolo Bonaiuti lascia un grande vuoto».

«Esempio di statura, ha sempre dimostrato acuta capacità d’analisi accompagnata dal talento dell’astrazione sintetica. Oltre ai sensi di cordoglio per la sua dipartita, vogliamo esprimere la gratitudine per quanto ha regalato a Forza Italia in termini di impegno vivo e di elaborazione concettuale».

Tutte le notizie di Firenze