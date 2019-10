Trasferimento paziente dal Pronto soccorso a Medicina, la Asl lo fa meglio

Il progetto di miglioramento delle transizioni dei pazienti da Pronto soccorso a Medicina, mediante l’applicazione della buona pratica denominata Handover, è stato selezionato come esempio da trasferire in altre realtà regionali e nazionali. In particolare, l’attento lavoro di analisi e ridisegno delle modalità di comunicazione e gestione dei ricoveri da Pronto Soccorso alla degenza medica ha fornito elementi utili per lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi informativi impiegati nei contesti di emergenza e di ricovero, con un impatto sia sul miglioramento della sicurezza dei pazienti che sulla riduzione dei tempi di trasferimento.

Il progetto è stato presentato dalle facilitatrici “Qualità e Sicurezza” Monya Colombini e Francesca Tamborini per l’ospedale di Livorno e da Elisabetta Parrini del Pronto Soccorso di Cecina, che hanno rappresentato il lavoro di squadra condotto dagli Handover team supportati dalla struttura aziendale Sicurezza del Paziente.

All’evento regionale, l’Azienda USL Toscana nord ovest, con Mauro Freschi della struttura di Qualità, ha presentato anche il nuovo software “Pandora”, frutto della collaborazione tra l’area Qualità e Sicurezza e la struttura di Comunicazione, per supportare le attività di autovalutazione e controllo dei requisiti di accreditamento e del monitoraggio degli indicatori per la sicurezza dei pazienti richiesti da Regione Toscana e Ministero della Salute.