Salvini si dimette, due candidati per la commissione regionale

La commissione di Controllo, presieduta in questa occasione dal vicepresidente Andrea Pieroni (Pd), ha preso atto delle dimissioni di Roberto Salvini (gruppo misto) da presidente e membro della stessa commissione, e del subentro, in qualità di commissario, della consigliera Luciana Bartolini (Lega). È stata invece rinviata alla prossima seduta di commissione l’elezione del nuovo presidente, in attesa che ai commissari sia trasmessa in forma scritta una interpretazione autentica da parte del Segretario generale del Consiglio regionale sull’articolo 63 comma 3 del Regolamento interno, che norma l’elezione del presidente della commissione Controllo.

La richiesta di interpretazione autentica della norma si è resa necessaria perché le opposizioni, alle quali per regolamento spetta la presidenza della commissione Controllo, sono giunte alla seduta non con una candidatura unitaria, ma con due distinte candidature, circostanza mai verificatasi finora. Alla carica di presidente si sono, infatti, candidati il consigliere Gabriele Bianchi (M5S) e la consigliera Luciana Bartolini (Lega).

