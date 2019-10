Trofeo delle Province e campionati toscani, brillano gli atleti Toscana Atletica Empoli

Bel primo posto domenica 13 ottobre per Anna Rofi della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti (in rappresentanza della Provincia di Firenze), al trofeo delle province toscane della categoria cadette nel salto in alto, che ha ottenuto anche il primato personale sulla disciplina, con il risultato di 1.43.

Bei risultati anche nei campionati toscani di staffetta della categoria ragazze. Seconde classificate nella 4x100 sono arrivate le atlete della Toscana Atletica Empoli, con Viola Fabiani, Eleonora Matteucci, Matilde Carboncini e Martina Gelain, che hanno chiuso con 50.9, dietro soltanto a Livorno.

Da segnalare, nella stessa competizione, anche la buona prova nella 3x1000 di Parrini, Ticci e Bianconi, giunte ottave con 10.59.2.

Sempre nei campionati toscani staffette, buona prova anche per i cadetti nella 4x100 (Leporatti, Moretti, Antonini e Bruscoli), che hanno chiuso in 55.4, arrivando in finale, e per le cadette, sempre nella 4x100, (Cavallini, Rofi, Russo e Parri), giunte decime con 57.4.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

