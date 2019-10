Accesso agli atti, Oliveri (Cdx) diffida l'amministrazione

Il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Oliveri ha sporto diffida all'amministrazione comunale di Santa Croce per riuscire a ottenere accesso agli atti amministrativi nell'albo pretorio online a causa di allegati non visibili nonostante le svariate osservazioni. Di seguito il testo dalla diffida

Il sottoscritto Vincenzo Oliveri, consigliere comunale, in riferimento alla risposta che mi è stata inoltrata in data 8.8.2019 riguardo alla mia richiesta del 19.06.2019 in merito all’accesso agli atti amministrativi pubblicati sull’Albo Pretorio on line;

VISTO che sono già trascorsi altri 2 mesi dalla vostra risposta senza che sia stato risolto il problema dal sottoscritto più volte segnalato anche come cittadino ben 9 mesi fa precisamente il 2.01.2019;

CONSIDERATO che in base al Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”che i cittadini DEVONO essere portati a conoscenza , affinchè possano prendere visione ( fatta comunque salva la tutela della privacy degli interessati dei singoli provvedimenti) degli atti dell’Ente pubblicati sull’Albo- On line;

VISTO che ancora diversi atti non possono essere consultati in quanto pubblicati solo in forma digitale;

ACCERTATO che alla data odierna questo problema sopra citato persiste ed il sottoscritto in qualità di consigliere comunale non ha la possibilità di leggere gli allegati ed acquisire tutte le notizie e informazioni necessarie per espletare il proprio mandato come previsto dall’art. 21 c. 5 dello Statuto Comunale;

VISTO che da un controllo effettuato sui siti dei comuni Fucecchio, San Miniato, Castelfranco di Sotto gli allegati agli atti nei loro Albo Pretorio sono pubblicati congiuntamente sia in forma digitale che in formato PDF e quindi leggibili;

VISTO che la ditta fornitrice dell’attuale programma in uso per la gestione degli atti amministrativi non ha la capacità di risolvere il problema sollevato dal sottoscritto;

RITENUTO che il sottoscritto ha la necessità URGENTE di poter visionare in qualsiasi momento della giornata tutti gli atti amministrativi non può attendere chissà ancora per quanto tempo;

D I F F I D A

l’Amministrazione Comunale ad adempiere entro la data del 24 ottobre giorno del prossimo consiglio comunale affinchè sia data la condizione, come previsto per legge, ai cittadini e al sottoscritto di poter visionare TUTTI gli allegati pubblicati sull’Albo-On line, in caso contrario si riserva di prendere un appuntamento per un incontro con il Sig. Prefetto di Pisa per portarlo a conoscenza del grave problema esistente nel nostro comune.

