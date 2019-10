Debutto casalingo in grande stile per il Gialloblu Castelfiorentino: sabato c'è la Mens Sana

Sabato alle ore 21.15 al PalaBetti, infatti, la seconda giornata del campionato di Promozione metterà di fronte i ragazzi di Luigi Vertaldi alla Mens Sana Basketball (arbitri Poggi e Russo di Firenze).

Proprio quella Mens Sana che, fino alla stagione 2013/2014, è stata protagonista delle massime competizioni nazionali ed internazionali contribuendo a scrivere una pezzo di storia dello sport italiano, storia peraltro costellata di successi. La stessa Mens Sana che però, per le ben note vicende, è stata costretta a ripartire dal campionato di Promozione. Una passione, quella dei tifosi senesi, che non accenna comunque ad affievolirsi, pertanto al PalaBetti sarà attesa un’importante rappresentanza della tifoseria biancoverde.

Per il giovane Gialloblu di Luigi Vertaldi, reduce dall’ottimo esordio sul parquet di Fucecchio, si prospetta dunque un debutto casalingo in grande stile, un vero e proprio appuntamento con la storia.

Si ricorda che, per la stagione 2019/2020, l’ingresso per assistere alle gare casalinghe del Gialloblu Castelfiorentino prevede un biglietto unico al costo di 3 euro; ingresso omaggio, invece, per tutti i tesserati.

Fonte: Abc Castelfiorentino

