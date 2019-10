Nella prima mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in uno stabile in largo Fratelli Alinari a Firenze. Una volta entrati all'interno dell'appartamento i pompieri hanno il corpo di una donna, per la quale il personale sanitario inviato dal 118 ha constatato il decesso. Sul posto anche la Polizia di Stato. Si cerca di risalire alle cause della morte della donna, ma per ora non ci sono indicazioni certe.

Tutte le notizie di Firenze