Carta d'Epoca 2019, stampe e antichità da tutto il mondo

Torna sabato 19 e domenica 20 ottobre Carta d'Epoca la mostra mercato del libro e della stampa antichi, organizzata dal Comune di Lucca nel suggestivo chiostro di Santa Maria dei Servi a Lucca - sede del Centro Culturale Agorà. Giunta alla 12esima edizione, la rassegna, anno dopo anno, è cresciuta attirando l'interesse di studiosi, collezionisti e semplici appassionati del settore che, per due giorni, avranno la possibilità di entrare in contatto con veri e propri gioielli dell'editoria e dell'incisione.

“La carta è senz'altro uno degli elementi più longevi della tradizione produttiva della Lucchesia, un territorio che ne ha fabbricata per secoli e che oggi rappresenta l'evoluzione tecnologica più avanzata in questo settore – commenta l'assessore alle attività produttive Valentina Mercantì – Carta d'Epoca, affiancata al tradizionale Mercato Antiquario, consente a tutti un viaggio in un passato affascinante, alla portata di tutte le tasche, fra antichi cimeli, ricordi, autografi, lettere, sensazioni tattili e il profumo inconfondibile dei libri e delle carte antiche. Ringrazio gli uffici e tutti i collaboratori per la realizzazione di questa manifestazione che rappresenta una delle eccellenze dell'offerta culturale della nostra città".

Gli espositori presenti saranno: Ai Tre Torchi – Torino, Azzurri Veronica - Pistoia, Bosio Dedalo Mario – Torino, Botteghina D'Arte Galleria Kupros - Rosignano Solvay – Livorno, Carpe Diem – Pisa, Daris srl- Libri e Stampe – Lucca, Filippo Franchi - Fiesole – Firenze, Le Stampe - Reggello – Firenze, Libreria Antiquaria Scripta Manent – Albenga, Libreria Old Times – Perugia, Libri Senza Data – Milano, Studio Bibliografico Michelotti - Massa e Cozzile – Pistoia, Studio Bibliografico Pera – Lucca, Libri Senza Data – Milano, Venturini Gabriele - Roma, Bernardini Alessandro – Sarzana, Galleria d’Arte Perera – Roma, Bertini Marco – Pistoia, Fortebraccio s.a.s – Firenze, Libreria Ceotto – Genova,Voleri Renata -Lucca, Inchiostro e Vinile – Carrara, Libreria Historia, Regnum et Nobilia, Battipaglia – Salerno, Macioccu Danilo – Genova.

La Mostra si svolgerà Sabato 19 e Domenica 20 ottobre, in concomitanza e in prossimità del tradizionale Mercato Antiquario di Lucca e resterà aperta dalle ore 10 alle ore 19. L'inaugurazione con il sindaco e le autorità sarà sabato 19 alle ore 11.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

