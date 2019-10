Cena sociale del Castelfranco Calcio: conta l'unità del gruppo

Bella serata dell'Asd Castelfranco calcio 2019-2020 che con la presenza dei dirigenti, degli sponsor e dello staff tecnico insieme ai giocatori della prima squadra, dopo le due sconfitte consecutive nel campionato di seconda categoria girone D, ha organizzato una cena sociale, successivamente agli allenamenti serali, nei locali della sagra del Porcino e della Chianina in corso di svolgimento a Castelfranco di Sotto. Vogliamo portare avanti i veri valori dell'aggregazione, dell'amicizia e dello sport anche se i risultati della domenica non arrivano, dicono all'unisono Renzo Comini, Rossano Fatticcioni e Daniele Ferradini insieme a tutti i dirigenti biancoverdi: le sconfitte e le vittorie non sono importanti conta l'unita e la compattezza del gruppo nella vita reale. Il nostro obiettivo minimo rimane il raggiungimento dei playoff e per questo dobbiamo migliorare alcune cose, ma rimaniamo fiduciosi di aver attrezzato un buon organico per questa stagione sportiva.

Fonte: Castelfranco Calcio

