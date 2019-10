Condannato per violenza a bimba di 7 anni denuncia genitori per lesioni, assolti

Condannato per aver violentato una bambina di 7 anni, aveva denunciato i genitori e la zia della piccola per lesioni personali ma questi ultimi sono stati assolti dal tribunale di Firenze perché il fatto non sussiste. Il 36enne peruviano condannato in appello a 3 anni per violenza sessuale è tornato in Perù. Proprio nell'occasione della conferma, aveva reso noto ai tre che non sarebbe mai andato in carcere. Allora i genitori e la zia della bambina lo avrebbero colpito, le lesioni sono state giudicate guaribili in 3 giorni. La violenza sessuale invece avvenne nell'occasione in cui il 36enne prese in affitto una stanza della famiglia. Quando si recò in camera della bambina la costrinse a subire atti sessuali. Adesso è stata richiesta alla procura generale presso la corte di appello di valutare l'estradizione.

