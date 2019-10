Lavorare con i corsi ASEV: Open Day gratuito per diventare social media manager

Dopo il tutto esaurito della prima edizione, all’ASEV di Empoli torna il master in Digital Marketing Specialist, più completo di sempre. 500 ore di formazione, 300 in aula e 200 di stage in agenzie web selezionate. Finalmente un corso dove la pratica è tutto: esercizi e test continui per ogni unità e preparazione completa per lavorare nel web marketing come freelance o in agenzia.

OPEN DAY GRATUITO

Per illustrare il master è previsto il prossimo 19 ottobre alle ore 10.00 presso la sala conferenze dell’ASEV (Via delle Fiascaie, 12 a Empoli) un Open Day gratuito aperto a tutti coloro che possono essere interessati da parte di Alessandro Frangioni, il docente che terrà la maggior parte delle lezioni, considerato uno dei massimi esperti di web marketing e advertising, speaker nei maggiori eventi di digital marketing.

IL CORSO

Il corso avrà una certificazione di Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Toscana di “Responsabile”- Livello 4 EQF come "Digital Marketing Specialist" rilasciata previo superamento dell'esame finale. Inoltre, grazie alla collaborazione con Roads, durante l'anno saranno conseguite le certificazioni Google Ads per diventare Google Partner (molto richieste dalla agenzie web).

Il corso è rivolto ad appassionati di web marketing e social media, web designer, freelance, disoccupati, consulenti di web marketing e professionisti che lavorano in proprio o in web agency e desiderano completare la formazione con un corso pratico e certificato sul digital marketing e l'advertising. Il corso partirà da zero, ma sarà molto avanzato anche per gli addetti ai lavori. L'orario e il calendario delle lezioni permette di seguire il corso anche a chi lavora.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La prima edizione ha visto il raggiungimento della qualifica di 15 allievi con ottimi riscontri dal punto di vista professionale e occupazionale. Di questi infatti ben 10 partecipanti hanno trovato uno sbocco lavorativo nel settore mentre altri 3, già inseriti nel mondo del lavoro, hanno avuto modo di rafforzare le proprie competenze tecniche.

TESTIMONIANZE

Gli esiti positivi del corso sono palesi anche dalle considerazioni di alcuni partecipanti alla prima edizione.

"Nonostante lavorassi già nel settore, - afferma Adelaide Cappellini - sentivo la necessità di migliorare le mie competenze nell’ambito del marketing digitale. Partecipare al Corso per la qualifica di Digital Marketing Specialist si è rivelata la scelta più concreta di sempre: mirato, pratico e altamente qualificante, un corso per diventare davvero un Pro! Rifarei tutto da capo? Assolutamente sì!"

"Un corso completo dalla A alla Z! – conferma Alessandro Lombardi - Pur venendo da un altro settore ho trovato un metodo di studio adatto a tutti. Un vero e proprio Master, con tanta pratica sul campo, che mi ha spianato la strada ad una nuova carriera in un settore in continua evoluzione e crescita."

Anche Fabio Cristianini condivide l’esperienza positiva "Prima di frequentare il master in Digital Marketing lavoravo in un altro settore e non avevo nessuna conoscenza specifica sulla materia. Con questo corso ho acquisito competenze trasversali che mi hanno permesso di diventare un Digital Marketing Specialist freelance e di collaborare continuativamente con importanti web agencies. Il master permette di imparare da zero una nuova professione molto richiesta nel mondo del lavoro ed apre le porte a svariate opportunità occupazionali."

