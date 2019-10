Distretto socio sanitario di Vernio, a breve il progetto esecutivo

È in fase finale la progettazione esecutiva per la realizzazione del distretto socio sanitario di Vernio; la struttura che sarà riferimento per le cure primarie dell’intera Val Bisenzio si connoterà come un vero e proprio centro di salute dei cittadini, dove troveranno anche il proprio medico di famiglia.

Tra Azienda USL Toscana centro e Comune di Vernio è stato firmato l’atto preliminare di vendita per l’acquisto dell’immobile destinato ad accogliere le nuove funzioni socio-sanitarie.

“Un lavoro complicato, quello della realizzazione della nuova struttura,- ha dichiarato il Sindaco di Vernio, Giovanni Morganti- che ha visto l'amministrazione comunale costretta a produrre decine e decine di atti amministrativi complessi e delicati. Se si è arrivati sino a questo punto è grazie alla sinergia pubblico/privato, all'impegno delle strutture tecniche dei vari soggetti coinvolti e al gioco di squadra svolto da Comune, ASL e SDS che hanno da subito colto la strategicità dell'intervento".

L’intero edificio (situato in via Caduti della Direttissima) è già stato realizzato, e si sviluppa su due piani: il piano terra è già funzionante come centro commerciale; il primo è quello destinato alle attività distrettuali. Il Comune con la collaborazione dell’Azienda sta elaborando il progetto esecutivo delle partizioni interne. Successivamente saranno eseguiti i lavori a cui seguirà l’atto definitivo di compravendita e successivamente, entro la primavera 2020, l'attivazione del distretto dove saranno collocati oltre agli attuali servizi, provvisoriamente ospitati dalla locale Misericordia, quelli nuovi.

Il nuovo distretto, sarà a servizio di tutta la Vallata, e in rete con gli altri servizi territoriali e gli ospedali dell’Azienda Sanitaria.

