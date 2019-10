Falso carabiniere, tentata truffa telefonica a Empoli

Tenta di truffare una 67enne a Empoli. La donna si trovava da sola in casa quando un falso avvocato ha tentato di truffarla telefonicamente. L’uomo le aveva fatto credere che il marito si trovasse in caserma e che sarebbero serviti circa 3500 euro per farlo uscire. La pensionata, in preda all’agitazione, era già pronta ad uscire quando fortunatamente è rientrata la suocera che le ha fatto chiamare il marito, ignaro di tutto. Le forze dell'ordine affermano che sono sempre più frequenti casi simili e ci tengono quindi ad allertare i cittadini, soprattutto i più anziani. La notizia è stata riportata da La Nazione.

