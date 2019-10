Ferisce agenti e danneggia la volante, arrestato a Prato

Ha aggredito gli agenti dopo aver litigato con altri stranieri e ha anche danneggiato la volante. Un 35enne marocchino è stato arrestato la scorsa notte a Prato per resistenza, lesioni, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Tutto è partito da una colluttazione tra stranieri intorno alle 3 in via Matteo degli Organi. Durante l'identificazione il trentenne ha dato in escandescenza. Una volta bloccato e fatto salire in auto, ha danneggiato anche questa nel tragitto verso la questura. Gli agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.

