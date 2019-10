Geologi Toscani a scuola per educare su rischi naturali e protezione civile

I Geologi Toscani rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi press o le nuove generazioni, ponendo l’attenzione sui corretti comportamenti da adottare in caso di calamità naturali. Ci rivolgiamo agli adulti di domani affinché si facciano portatori di quella cultura della sicurezza che troppo spesso manca negli adulti di oggi: è inaccettabile che ancora nel 2019 tra il 20 e 50% delle vittime da eventi naturali sia dovuto a comportamenti errati. In un territorio fragile come il nostro la cittadinanza deve essere informata, pronta e resiliente.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la collaborazione dell’Ordine dei Geologi della Toscana, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, organizza il 18 ottobre 2019 la III^ edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”.

Nel corso della mattinata, in oltre 60 scuole primarie e secondarie della nostra regione, i Geologi Toscani affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza.

L'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione formata, consapevole e resiliente, nonché alla divulgazione del sistema di protezione civile italiano, al quale anche i cittadini sono chiamati a dare il loro contributo.

I Geologi Toscani saranno nelle scuole della nostra regione per far sì che i temi della protezione civile, alla base di una cultura civica fondamentale, siano alla portata di tutti e che possano essere assimilati come saperi propri per essere non solo utenti passivi, ma parte attiva del sistema di protezione civile.

Fonte: Ordine dei Geologi della Toscana

